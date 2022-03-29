Ердоган звернувся до делегацій України та рф напередодні переговорів у Туреччині

Деталі

Ердоган сказав, що прогрес на переговорах прокладе шлях для зустрічі лідерів - і що Туреччина також може прийняти цю зустріч.

Він також заявив російській та українській командам, що обидві сторони мають "законні занепокоєння".

Доповнення

Переговори делегацій України та рф заплановані сьогодні о 10 годині у Стамбулі.