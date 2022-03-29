Ердоган звернувся до делегацій України та рф напередодні переговорів у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до переговірників України та рф і заявив, що і Президент України Володимир Зеленський, і російський президент володимир путін є "цінними друзями", перед переговорами української і російської делегацій у Стамбулі сьогодні вранці, пише УНН з посиланням на BBC.
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Ердоган сказав, що прогрес на переговорах прокладе шлях для зустрічі лідерів - і що Туреччина також може прийняти цю зустріч.
Він також заявив російській та українській командам, що обидві сторони мають "законні занепокоєння".
Доповнення
Переговори делегацій України та рф заплановані сьогодні о 10 годині у Стамбулі.