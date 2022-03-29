Эрдоган обратился к делегациям Украины и рф перед переговорами в Турции

Детали

Эрдоган сказал, что прогресс на переговорах проложит путь для встречи лидеров - и что Турция также может принять эту встречу.

Он также заявил российской и украинской командам, что обе стороны имеют "законные опасения".

Дополнение

Переговоры делегаций Украины и рф запланированы сегодня в 10 часов в Стамбуле.