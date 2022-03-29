Эрдоган обратился к делегациям Украины и рф перед переговорами в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к переговорщикам Украины и рф и заявил, что и Президент Украины Владимир Зеленский и российский президент владимир путин являются "ценными друзьями", перед переговорами украинской и российской делегаций в Стамбуле сегодня утром, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Эрдоган сказал, что прогресс на переговорах проложит путь для встречи лидеров - и что Турция также может принять эту встречу.
Он также заявил российской и украинской командам, что обе стороны имеют "законные опасения".
Дополнение
Переговоры делегаций Украины и рф запланированы сегодня в 10 часов в Стамбуле.