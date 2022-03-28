Переговори між Україною та росією: українська делегація прибула до Стамбула

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Як зазначається, члени української делегації приземлилися в терміналі авіації загального призначення аеропорту імені Ататюрка близько 22.00. Після проведення там процедур українські дипломати переїхали до готелю, де вони зупинилися.

За даними ЗМІ, делегація росії також прибула на переговори з Україною.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Ердоган проведе окремі переговори з делегаціями України і росії в Стамбулі перед їх очною зустріччю, яка повинна початися завтра о 10:30.