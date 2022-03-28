Ердоган проведе переговори з делегаціями України та росії перед їхньою зустріччю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган проведе окремі переговори з делегаціями України і росії в Стамбулі перед їх очною зустріччю, яка повинна початися завтра о 10:30. Про це повідомляє SOL, передає УНН.
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"Перед зустріччю ми зустрінемося з делегаціями і проведемо коротку зустріч. Можу сказати, що наші телефонні розмови з паном Путіним і паном Зеленським тривають в позитивному ключі", - сказав Ердоган.
Доповнення
Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що переговори української та російської делегацій відбудуться у палаці Долмабахче в Стамбулі о 10:30 (за київським часом).
Додамо
Прессекретар партії "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомляла, що наступний раунд переговорів між українською та російською делегаціями щодо вторгнення росії може початися у вівторок, 29 березня, о 10:00.
Раніше повідомляли про те, що черговий живий раунд переговорів між українською та російською сторонами відбудеться 28-30 березня в Туреччині.