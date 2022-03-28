Переговоры между Украиной и россией могут начаться завтра утром

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"Украинско-российские переговоры могут начаться во вторник, 29 марта, с 10 утра", — написала Палийчук.

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По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, начало переговоров сместилось во времени из-за логистических проблем.

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Ранее сообщали о том, что очередной живой раунд переговоров между украинской и российской сторонами состоится 28-30 марта в Турции.