Переговоры между Украиной и россией могут начаться завтра утром
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Следующий раунд переговоров между украинской и российской делегациями относительно вторжения россии может начаться во вторник, 29 марта, в 10:00. Об этом сообщила пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук, пишет УНН.
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"Украинско-российские переговоры могут начаться во вторник, 29 марта, с 10 утра", — написала Палийчук.
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По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, начало переговоров сместилось во времени из-за логистических проблем.
Добавим
Ранее сообщали о том, что очередной живой раунд переговоров между украинской и российской сторонами состоится 28-30 марта в Турции.