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Перемовини між Україною та росією можуть розпочатися завтра вранці

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Наступний раунд перемовин між українською та російською делегаціями щодо вторгнення росії може розпочатися у вівторок, 29 березня, о 10:00. Про це повідомила речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук, пише УНН.

Перемовини між Україною та росією можуть розпочатися завтра вранці

Цитата

"Українсько-російські перемовини можуть розпочатися у вівторок, 29 березня, з 10-ї ранку", — написала Палійчук.

Деталі

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, початок переговорів змістився у часі через логістичні проблеми.

Додамо

Раніше повідомляли про те, що черговий живий раунд перемовин між українською та російською сторонами відбудеться 28-30 березня в Туреччині.

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