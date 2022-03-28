Перемовини між Україною та росією можуть розпочатися завтра вранці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Наступний раунд перемовин між українською та російською делегаціями щодо вторгнення росії може розпочатися у вівторок, 29 березня, о 10:00. Про це повідомила речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук, пише УНН.
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"Українсько-російські перемовини можуть розпочатися у вівторок, 29 березня, з 10-ї ранку", — написала Палійчук.
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За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, початок переговорів змістився у часі через логістичні проблеми.
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Раніше повідомляли про те, що черговий живий раунд перемовин між українською та російською сторонами відбудеться 28-30 березня в Туреччині.