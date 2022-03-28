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Эрдоган проведет переговоры с делегациями Украины и россии перед их встречей

Киев • УНН

 • 107161 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган проведет отдельные переговоры с делегациями Украины и россии в Стамбуле перед их очной встречей, которая должна начаться завтра в 10:30. Об этом сообщает SOL, передает УНН.

Эрдоган проведет переговоры с делегациями Украины и россии перед их встречей

Цитата

"Перед встречей мы встретимся с делегациями и проведем короткую встречу. Могу сказать, что наши телефонные разговоры с господином Путиным и господином Зеленским продолжаются в позитивном ключе", - сказал Эрдоган.

Дополнение

Ранее турецких СМИ сообщали, что переговоры украинской и российской делегаций состоятся во дворце Долмабахче в Стамбуле в 10:30 (по киевскому времени).

Добавим

Пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщала, что следующий раунд переговоров между украинской и российской делегациями относительно вторжения россии может начаться во вторник, 29 марта, в 10:00.

Ранее сообщали о том, что очередной живой раунд переговоров между украинской и российской сторонами состоится 28-30 марта в Турции.

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