Эрдоган проведет переговоры с делегациями Украины и россии перед их встречей

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"Перед встречей мы встретимся с делегациями и проведем короткую встречу. Могу сказать, что наши телефонные разговоры с господином Путиным и господином Зеленским продолжаются в позитивном ключе", - сказал Эрдоган.

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Ранее турецких СМИ сообщали, что переговоры украинской и российской делегаций состоятся во дворце Долмабахче в Стамбуле в 10:30 (по киевскому времени).

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Пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщала, что следующий раунд переговоров между украинской и российской делегациями относительно вторжения россии может начаться во вторник, 29 марта, в 10:00.

Ранее сообщали о том, что очередной живой раунд переговоров между украинской и российской сторонами состоится 28-30 марта в Турции.