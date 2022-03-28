Переговоры между Украиной и россией: украинская делегация прибыла в Стамбул

Детали

Как отмечается, члены украинской делегации приземлились в терминале авиации общего назначения аэропорта имени Ататюрка около 22.00. После проведения там процедур украинские дипломаты переехали в гостиницу, где они остановились.

По данным СМИ, делегация россии также прибыла на переговоры с Украиной.

Напомним

Президент Турции Реджеп Эрдоган проведет отдельные переговоры с делегациями Украины и россии в Стамбуле перед их очной встречей, которая должна начаться завтра в 10:30.