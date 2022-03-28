Переговоры между Украиной и россией: украинская делегация прибыла в Стамбул
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Международном аэропорту Ататюрк (Стамбул) приземлился самолет с украинской делегацией, прибывшей на переговоры с россией, которые состоятся завтра. Об этом информирует Sabah, передает УНН.
Детали
Как отмечается, члены украинской делегации приземлились в терминале авиации общего назначения аэропорта имени Ататюрка около 22.00. После проведения там процедур украинские дипломаты переехали в гостиницу, где они остановились.
По данным СМИ, делегация россии также прибыла на переговоры с Украиной.
Напомним
Президент Турции Реджеп Эрдоган проведет отдельные переговоры с делегациями Украины и россии в Стамбуле перед их очной встречей, которая должна начаться завтра в 10:30.