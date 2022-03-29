В Стамбуле стартовали переговоры Украины и рф: первыми раунд проводят главы делегаций
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В турецком Стамбуле стартовали переговоры Украины и рф, первыми раунд переговоров проводят главы делегаций, сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет УНН.
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"Раунд глав делегаций. Давид Арахамия и Владимир Мединский. О фундаментальных положениях переговорного процесса. Делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов", - написал Подоляк в Twitter.
Ранее
Президент Турции Реджер Тайип Эрдоган обратился к делегациям перед стартом переговоров в Стамбуле.
Раунд глав делегаций. Давид Арахамия и Владимир Мединский. О фундаментальных положениях переговорного процесса. Делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов.pic.twitter.com/QqUUp1PYpe— Михаил Подоляк (@Podolyak_M)March 29, 2022