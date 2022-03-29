В Стамбуле завершился первый день переговоров между Украиной и рф - Anadolu
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Стамбуле завершился первый день переговоров между Украиной и рф, сообщает полугосударственное турецкое агентство Anadolu, пишет УНН.
Цитата
"Во дворце "Долмабахче" в Стамбуле завершилась встреча делегаций Украины и россии", - говорится в сообщении Anadolu в Telegram.
При этом на сайте издания сообщается, что "в Стамбуле завершился первый день мирных переговоров между россией и Украиной".
Ранее
Переговоры Украины и рф стартовали в Стамбуле после 10 часов 29 марта.