В Стамбуле завершился первый день переговоров между Украиной и рф - Anadolu

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"Во дворце "Долмабахче" в Стамбуле завершилась встреча делегаций Украины и россии", - говорится в сообщении Anadolu в Telegram.

При этом на сайте издания сообщается, что "в Стамбуле завершился первый день мирных переговоров между россией и Украиной".

Ранее

Переговоры Украины и рф стартовали в Стамбуле после 10 часов 29 марта.