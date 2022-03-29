Украина предложила россии 15-летние консультации по Крыму

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“Что касается таких вопросов как Крым. Это тоже отдельный пункт договора, в котором мы предлагаем зафиксировать позицию Украины и россии в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя”, - сказал Подоляк.

Детали

С его слов, отдельным пунктом украинская сторона предлагает российской, что Украина и рф, пока будут идти переговоры,не будут использовать военные или вооруженные силы для того, чтобы решить вопрос Крыма.

“Что касается территорий ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет проговариваться в рамках переговоров между президентами Украины и российской федерации”, - добавил Подоляк.

Напомним

В Стамбуле завершился первый день нового раунда переговоров между Украиной и рф.