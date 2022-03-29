Украина предложила россии 15-летние консультации по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Украинская делегация предложила российской стороне 15-летние консультации для решения вопроса временно оккупированного Крыма. Об этом по итогам переговоров с рф в Стамбуле заявил член делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Что касается таких вопросов как Крым. Это тоже отдельный пункт договора, в котором мы предлагаем зафиксировать позицию Украины и россии в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя”, - сказал Подоляк.
Детали
С его слов, отдельным пунктом украинская сторона предлагает российской, что Украина и рф, пока будут идти переговоры,не будут использовать военные или вооруженные силы для того, чтобы решить вопрос Крыма.
“Что касается территорий ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет проговариваться в рамках переговоров между президентами Украины и российской федерации”, - добавил Подоляк.
Напомним
В Стамбуле завершился первый день нового раунда переговоров между Украиной и рф.