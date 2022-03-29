Україна запропонувала росії 15-річні консультації щодо Криму

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“Що стосується таких питань як Крим. Це теж окремий пункт договору, в якому ми пропонуємо зафіксувати позицію України і росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя”, - сказав Подоляк.

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З його слів, окремим пунктом українська сторона пропонує російській, що Україна і рф, поки триватимуть переговори, не використовуватимуть військові чи збройні сили для того, щоб вирішити питання Криму.

“Що стосується територій ОРДЛО, то ці питання винесені в окремий пункт, який буде проговорюватись в рамках переговорів між президентами України і російської федерації”, - додав Подоляк.

Нагадаємо

У Стамбулі завершився перший день нового раунду переговорів між Україною та рф.