Україна запропонувала росії 15-річні консультації щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Українська делегація запропонувала російській стороні 15-річні консультації для вирішення питання тимчасово окупованого Криму. Про це за підсумками переговорів з рф у Стамбулі заявив член делегації, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, передає кореспондент УНН.
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“Що стосується таких питань як Крим. Це теж окремий пункт договору, в якому ми пропонуємо зафіксувати позицію України і росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя”, - сказав Подоляк.
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З його слів, окремим пунктом українська сторона пропонує російській, що Україна і рф, поки триватимуть переговори, не використовуватимуть військові чи збройні сили для того, щоб вирішити питання Криму.
“Що стосується територій ОРДЛО, то ці питання винесені в окремий пункт, який буде проговорюватись в рамках переговорів між президентами України і російської федерації”, - додав Подоляк.
Нагадаємо
У Стамбулі завершився перший день нового раунду переговорів між Україною та рф.