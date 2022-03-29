Украина в обмен на гарантии безопасности предлагает "нейтралитет" - делегат

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“Договор о гарантиях безопасности - это возможный формат юридического окончания войны, это возможность восстановить дипломатическими средствами территориальную целостность и безопасность Украины... Если нам удастся закрепить основные положения (о гарантиях безопасности - ред.), а для нас это - сама принципиальное требование, то Украина будет в позиции зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового, безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета”, - сказал Чалый.

Детали

Кроме того, с его слов, соответственно, под такими гарантиями, которые фактически равны статьи 5 НАТО не будет размещать на своей территории иностранные военные базы, а также не будет размещать на своей территории военные контингенты, не будет вступать в военно-политические союзы, проведение военных учений на территории будет иметь место с согласия стран-гарантов”.

Делегат добавил также, что ничто в будущем договоре не будет отрицать право Украины на вступление в Европейский союз, а страны-гаранты обещают содействовать этому процессу.

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Напомним

В Стамбуле завершился первый день переговоров между Украиной и рф.