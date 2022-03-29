Україна в обмін на гарантії безпеки пропонує “нейтралітет” – делегат

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“Договір про гарантії безпеки – це можливий юридичний формат закінчення війни, це можливість відновити дипломатичними засобами територіальну цілісність і безпеку України…. Якщо нам вдасться закріпити основні положення (про гарантії безпеки – ред.), а для нас це – сама принципова вимога, то Україна буде в позиції зафіксувати свій сьогоднішній статус позаблокової, без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету”, - сказав Чалий.

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Крім того, з його слів, відповідно до цього, під такими гарантіями, які фактично дорівнюють статті 5 НАТО, Україна “не буде розміщувати на своїй території іноземні військові бази, а також не буде розмішувати на своїй території військові контингенти, не буде вступати у військово-політичні союзи, проведення військових навчань на території буде мати місце зі згоди країн-гарантів”.

Делегат додав також, що ніщо у майбутньому договорі не буде заперечувати право України на вступ до Європейського союзу, а країни-гаранти обіцяють сприяти цьому процесу.

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У Стамбулі завершився перший день переговорів між Україною та рф.