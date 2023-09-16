Мюзикли «Чикаго» та «Звуки музики»: Національна оперета відкрила 89-й театральний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. 15 вересня Національна оперета України великим Гала-концертом відкрила новий 89-й театральний сезон. Прозвучали кращі твори світової класики, шедеври улюблених оперет, хіти європейських мюзиклів та сучасні пісні українських композиторів, повідомили у Міністерстві культури України, передає УНН.
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Зокрема під час концерту пролунали музичні композиції Й. Штрауса, Ф. Легара, Й. Брамса, І. Кальмана, твори М. Мозгового, І. Білозіра, Ю. Рибчинського.
Цього сезону відновлюється світовий мюзикл «Звуки музики» Річарда Роджерса, улюблений багатьма глядачами мюзикл «Сімейка Адамсів» Е. Ліппа та оперета І. Кальмана «Баядера».
Заплановано також проведення спільного гала-концерту «Вечір іспанських сарсуел», де український глядач матиме змогу ближче познайомитися із цим жанром та ще низка яскравих премʼєр і міжнародних проєктів.
Після багатьох років перемовин, Національна оперета України таки отримала ліцензію на показ мюзиклу «Чикаго» Джона Кандера. То ж на українських глядачів чекає грандіозна прем’єра.
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Традиційно в Національній опереті України відбудуться концерти: «Вечір мюзиклу», «Штраус в опереті», «Різдвяні зустрічі», «Музика із кінофільмів», «Тобі, коханій», «Музика сердець».
Національна оперета України вкотре підтримує Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії», що проходить під гаслом «Ми вдома».
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