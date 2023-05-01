Театр Франка скасовує участь у театральній Олімпіаді в Будапешті через включення росіян в програму
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Попри запевнення організаторів Х Театральної Олімпіади, що пройде в Будапешті, про відсутність росіян у програмі, врешті вони з'явились з виставою та фільмом за участю російського актора, що підтримує війну проти України, заявив Театр Франка і вказав, що не погодився на "сумнівне сусідство", пише УНН з посиланням на заяву Театру Франка у Facebook.
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Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка мав брати участь в Олімпіаді з виставами «Кар’єра Артуро Уї» та «Калігула», отримавши запевнення від організаторів про відсутність у програмі представників країни-агресора росії.
Попри висловлені у відповідь цілковите розуміння й солідарність з Україною, нещодавно програма Олімпіади була доповнена виставою «REX» у постановці художнього керівника Александрінського театру Валерія Фокіна. Також у межах Олімпіади відбувся показ його кінофільму «Петрополіс» з Антоном Шагіним у головній ролі – російським актором, який активно підтримує війну проти України, вказано у заяві.
«В листі до організаторів від 19 січня 2023 року наш театр ще раз повідомив про нашу непохитну позицію й наголосив, що заклики до пошуку «діалогу без політики» та відновленню «зруйнованих мостів» з російськими митцями є абсолютно неприйнятним. Наш театр щиро прагнув доєднатися до великої світової театральної події та провів велику роботу з підготовки показу українських вистав у Будапешті, але ми не можемо погодитися з сумнівним «сусідством» у програмі Театральної Олімпіади», — йдеться на офіційній сторінці Театру Франка у Facebook.
Театр Франка підкреслює, що розуміє важливість презентації української культури за кордоном та постійно працює над розвитком міжнародної співпраці з колегами з усього світу. Але дотримуємося непохитної позиції щодо неможливості участі у міжнародних заходах, на які запрошуються представники країни-терориста та особи, які виправдовують агресію росії.
Реакція МКІП
"Театр Франка скасовує свою участь у Х Театральній Олімпіаді в Будапешті через включення росіян в програму. (...) Дякуємо колегам за непохитну позицію", - вказали у Міністерстві культури та інформаційної політики.
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