Театр Франко отменяет участие в театральной Олимпиаде в Будапеште из-за включения россиян в программу

ukru
Эксклюзив
06:00 • 31628 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 105149 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 68429 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 118115 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 116442 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107039 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101909 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112958 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132883 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 180300 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 82305 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 43180 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 72953 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 103621 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 29602 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 180304 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 210927 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 151437 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 157791 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 194129 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 88894 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107323 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123962 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159359 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166029 просмотра
Актуальное
Театр Франко отменяет участие в театральной Олимпиаде в Будапеште из-за включения россиян в программу

Театр Франко отменяет участие в театральной Олимпиаде в Будапеште из-за включения россиян в программу

Киев • УНН

 • 746746 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Несмотря на заверения организаторов Х Театральной Олимпиады, которая пройдет в Будапеште, об отсутствии россиян в программе, они в итоге появились со спектаклем и фильмом с участием российского актера, поддерживающего войну против Украины, сообщил Театр Франко и указал, что не согласился на "сомнительное соседство", пишет УНН со ссылкой на заявления Театра Франко в Facebook.

Детали

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко должен был участвовать в Олимпиаде со спектаклями «Карьера Артуро Уи» и «Калигула», получив заверения от организаторов об отсутствии в программе представителей страны-агрессора россии.

Несмотря на высказанные в ответ полное понимание и солидарность с Украиной, недавно программа Олимпиады была дополнена спектаклем «REX» в постановке художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. Также в рамках Олимпиады состоялся показ его кинофильма «Петрополис» с Антоном Шагиным в главной роли – российским актером, активно поддерживающим войну против Украины, говорится в заявлении.

Цитата

«В письме к организаторам от 19 января 2023 года наш театр еще раз сообщил о нашей непоколебимой позиции и подчеркнул, что призывы к поиску «диалога без политики» и восстановлению «разрушенных мостов» с российскими деятелями исскуства абсолютно неприемлемы. Наш театр искренне стремился присоединиться к большому мировому театральному событию и провел большую работу по подготовке показа украинских спектаклей в Будапеште, но мы не можем согласиться с сомнительным «соседством» в программе Театральной Олимпиады», — говорится на официальной странице Театра Франко в Facebook.

Театр Франко подчеркивает, что понимает важность презентации украинской культуры за рубежом и постоянно работает над развитием международного сотрудничества с коллегами со всего мира. Но придерживаемся непоколебимой позиции о невозможности участия в международных мероприятиях, на которые приглашаются представители страны-террориста и лица, которые оправдывают агрессию россии. 

Реакция МКИП

"Театр Франко отменяет свое участие в Х Театральной Олимпиаде в Будапеште из-за включения россиян в программу. (...) Спасибо коллегам за твердую позицию", - указали в Министерстве культуры и информационной политики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россиян не будут заставлять письменно осудить войну для возвращения к участию в соревнованиях

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКультура

Обратиться по вопросам размещения рекламы