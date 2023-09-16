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Мюзиклы "Чикаго" и "Звуки музыки": Национальная оперетта открыла 89-й театральный сезон

Киев • УНН

 • 358865 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. 15 сентября Национальная оперетта Украины большим Гала-концертом открыла новый 89-й театральный сезон. Прозвучали лучшие произведения мировой классики, шедевры любимых оперетт, хиты европейских мюзиклов и современные песни украинских композиторов, сообщили в Министерстве культуры Украины, передает УНН.

Детали

В частности во время концерта прозвучали музыкальные композиции И. Штрауса, Ф. Легара, И. Брамса, И. Кальмана, произведения М. Мозгового, И. Билозира, Ю. Рыбчинского.

В этом сезоне возобновляется мировой мюзикл «Звуки музыки» Ричарда Роджерса, любимый многими зрителями мюзикл «Семейка Адамсов» Э. Липпа и оперетта И. Кальмана «Баядера».

Запланировано также проведение совместного гала-концерта «Вечер испанских сарсуэл», где украинский зритель сможет ближе познакомиться с этим жанром и еще ряд ярких премьер и международных проектов.

После многих лет переговоров, Национальная оперетта Украины таки получила лицензию на показ мюзикла «Чикаго» Джона Кандера. Так что украинских зрителей ждет грандиозная прем’єра.

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Традиционно в Национальной оперетте Украины состоятся концерты: «Вечер мюзикла», «Штраус в оперетте», «Рождественские встречи», «Музыка из кинофильмов», «Тебе, любимой», «Музыка сердец».

Национальная оперетта Украины в очередной раз поддерживает Международный театральный фестиваль «Мельпомена Таврии», проходящий под лозунгом «Мы дома».

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