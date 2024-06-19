Митрополиту Черкаської єпархії упц мп вручили чергову підозру через розпалювання міжрелігійної ворожнечі
Київ • УНН
Митрополита Черкаської єпархії упц мп знову підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань через публічні висловлювання у соціальних мережах.
Слідчі поліції повідомили про ще одну підозру керівнику Черкаської єпархії упц мп. Про це повідомила поліція Черкаської області, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що фігурант виклав допис у Фейсбуці, який закликав до розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Правоохоронці зібрали докази злочинної діяльності черкаського клірика.
Митрополит у публічних висловлюваннях на сторінці в соціальній мережі поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань
Наразі йому повідомлено про ще одну підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно). Досудове розслідування триває.
Нагадаємо
У лютому цього року було відомо про чотири підозри, які було вручено очільнику Черкаської єпархії упц мп. Четверте повідомлення про підозру він отримав за те, що після попередніх звинувачень продовжив поширювати дезінформацію серед парафіян про захоплення храму в Черкасах.
Додамо
За даними КМІС, переважна більшість українців підтримує заборону упц мп. Також частина громадян вважає, що держава повинна контролювати діяльність московського патріархату в Україні.
"Агенти в рясах": як священнослужителі УПЦ (МП) працювали на фсб рф – Бігус.Інфо19.04.24, 00:01 • 26143 перегляди