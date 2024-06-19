Митрополиту Черкаської єпархії упц мп вручили чергову підозру через розпалювання міжрелігійної ворожнечі

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4706 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 65062 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 152717 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 148402 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123678 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133233 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85204 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93194 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98803 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89698 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
55%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 21813 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45054 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18242 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24157 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12651 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 148402 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222262 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372086 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308034 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416219 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1602 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12696 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31318 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28160 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123678 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Митрополиту Черкаської єпархії упц мп вручили чергову підозру через розпалювання міжрелігійної ворожнечі

Київ • УНН

 • 14866 перегляди

Митрополита Черкаської єпархії упц мп знову підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань через публічні висловлювання у соціальних мережах.

Митрополиту Черкаської єпархії упц мп вручили чергову підозру через розпалювання міжрелігійної ворожнечі

Слідчі поліції повідомили про ще одну підозру керівнику Черкаської єпархії упц мп. Про це повідомила поліція Черкаської області, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що фігурант виклав допис у Фейсбуці, який закликав до розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Правоохоронці зібрали докази злочинної діяльності черкаського клірика.

Митрополит у публічних висловлюваннях на сторінці в соціальній мережі поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань

- йдеться у повідомленні.

Наразі йому повідомлено про ще одну підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

У лютому цього року було відомо про чотири підозри, які було вручено очільнику Черкаської єпархії упц мп. Четверте повідомлення про підозру він отримав за те, що після попередніх звинувачень продовжив поширювати дезінформацію серед парафіян про захоплення храму в Черкасах.

Додамо

За даними КМІС, переважна більшість українців підтримує заборону упц мп. Також частина громадян вважає, що держава повинна контролювати діяльність московського патріархату в Україні.

"Агенти в рясах": як священнослужителі УПЦ (МП) працювали на фсб рф – Бігус.Інфо19.04.24, 00:01 • 26143 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
Facebook
Черкаси
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76