Следователи полиции сообщили о еще одном подозрении руководителю Черкасской епархии упц мп. Об этом сообщила полиция Черкасской области, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что фигурант выложил сообщение в Фейсбуке, которое призывало к разжиганию межрелигиозной вражды. Правоохранители собрали доказательства преступной деятельности черкасского клирика.

Митрополит в публичных высказываниях на странице в социальной сети распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений - говорится в сообщении.

Сейчас ему сообщено о еще одном подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершенное должностным лицом повторно). Досудебное расследование продолжается.

Напомним

В феврале этого года было известно о четырех подозрениях, которые были вручены главе Черкасской епархии упц мп. Четвертое сообщение о подозрении он получил за то, что после предыдущих обвинений продолжил распространять дезинформацию среди прихожан о захвате храма в Черкассах.

Добавим

По данным КМИС, подавляющее большинство украинцев поддерживает запрет упц мп. Также часть граждан считает, что государство должно контролировать деятельность московского патриархата в Украине.

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