Мир є необхідним: Макрон запевнив у готовності посилити тиск на москву
Київ • УНН
Президент Французької Республіки Емманюель Макрон на зустрічі у Брюсселі із українським Президентом Володимиром Зеленським запевнив у підтримці України та готовності посилити тиск на москву. Про це макрон повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
"Пліч-о-пліч із президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі", - написав він у соцмережі Х.
Макрон наголосив, що разом із європейськими партнерами та у тісній взаємодії зі Сполученими Штатами Франція продовжує підтримувати Україну в пошуках шляхів до справедливого та тривалого миру.
"Оскільки Росія продовжує виступати проти негайного та безумовного припинення вогню, ми маємо намір посилити тиск на москву", - наголосив президент.
Макрон привітав прийняття нових санкцій США проти рф та заходів, що сьогодні були узгоджені Європейським Союзом.
"Мир є необхідним", - написав Макрон.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони обговорили дипломатичні аспекти та тиск на росію для припинення війни, домовившись про найближчу зустріч.