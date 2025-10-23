Мир необходим: Макрон заверил в готовности усилить давление на москву
Киев • УНН
Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил Владимира Зеленского в поддержке Украины и готовности усилить давление на москву. Он подчеркнул необходимость мира и приветствовал новые санкции США и ЕС против рф.
Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон на встрече в Брюсселе с украинским Президентом Владимиром Зеленским заверил в поддержке Украины и готовности усилить давление на москву. Об этом Макрон сообщил в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
"Плечом к плечу с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе", - написал он в соцсети Х.
Макрон подчеркнул, что вместе с европейскими партнерами и в тесном взаимодействии с Соединенными Штатами Франция продолжает поддерживать Украину в поисках путей к справедливому и прочному миру.
"Поскольку россия продолжает выступать против немедленного и безусловного прекращения огня, мы намерены усилить давление на москву", - подчеркнул президент.
Макрон приветствовал принятие новых санкций США против рф и мер, которые сегодня были согласованы Европейским Союзом.
"Мир необходим", - написал Макрон.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили дипломатические аспекты и давление на россию для прекращения войны, договорившись о ближайшей встрече.