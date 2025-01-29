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Михайло Федоров на подкасті "Закрив раунд": Як перевести міністерство на OKR

Михайло Федоров на подкасті "Закрив раунд": Як перевести міністерство на OKR

Київ • УНН

 • 24785 перегляди

Міністр цифрової трансформації розповів, як змінювалося відомство за останні два роки. Також говорив про впровадження OKR і ключові виклики на шляху до цифровізації.

Спеціальним гостем фінального випуску подкасту "Закрив раунд" у 2024 році став Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Це вже друга поява міністра у подкасті, і цього разу розмова виявилася ще більш насиченою: від обговорення особистих викликів до ракетної програми.

Михайло Федоров поділився, як змінювалося Міністерство цифрової трансформації за останні два роки. Розповів про впровадження OKR (Objectives and Key Results) як системи цілепокладання, ключові виклики на шляху до цифровізації та залучення талантів до державного сектору.

Однією з ключових тем став штучний інтелект. Федоров розповів, як AI впливає на освіту, управління державою та навіть особисте життя. Зокрема, обговорювали, як ChatGPT і подібні інструменти змінюють підходи до роботи, навчання та прийняття рішень.

Говорили й про українську ракетну програму, що має амбітну ціль виробити майже 3000 ракет у 2025 році.

Окрім професійних питань, Михайло поділився думками про дисципліну, боротьбу з втомою, згадали навіть серіал "Сліпа" та TikTok.

🎧 Дивіться повний випуск розмови з Михайлом Федоровим на YouTube або слухайте на улюблених платформах для подкастів!

"Закрив раунд" — подкаст ведучих Іллі Кабачинського та Антона Полєскова, що досліджує технологічні феномени, важливі події ринку та найцікавіших людей у tech-індустрії. У 2024 році "Закрив раунд" зайняв 2-ге місце на премії MEGOGO Слушно у категорії "Подкаст про науку й технології". Подкаст також перетнув позначку у 10 000 підписників. 

Уже три роки поспіль "Закрив раунд" виходить за сприяння Favbet Tech — української технологічної компанії, що входить до топ-30 IT-компаній України. Favbet Tech активно підтримує розвиток tech-ком’юніті та ініціативи, спрямовані на інновації в IT-секторі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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