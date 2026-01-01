Ми переможемо тільки, коли будемо єдині: Усик привітав українців з Новим 2026 роком

Український боксер Олександр Усик привітав українців з Новим 2026 роком, зазначивши, що Україна переможе, якщо буде єдиною. Про це Усик сказав в соцмережі Instagram, передає УНН.

Деталі

Дорогий народе України, хочу привітати вас з Новим роком, побажати здоров'я, перемоги нам усім. Ми переможемо тільки, коли будемо єдині, коли будемо дивитися в одну сторону, коли не будемо засуджувати інших людей. Ми переможемо лише тоді, коли зрозуміємо, що ніхто, окрім нас, нам не допоможе. Навіть якщо хтось обіцяє це зробити, ніхто не зробить це просто так. Ми повинні знати, що тільки наша задача - перемогти й побудувати нашу країну таку, яку ми хочемо - сказав Усик.

Боксер подякував кожному воїну, які боронять Україну, кожному вчителю – за те, що вчить, кожному лікарю - за те, що лікує.

Нагадаємо

Центр національного спротиву оприлюднив новорічні привітання від українців з тимчасово окупованих територій. Мешканці захоплених міст передали слова підтримки та святкові побажання, демонструючи відданість Україні.