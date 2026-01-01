$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 8308 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 10207 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 10150 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 82464 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 99334 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 38509 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 37869 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33444 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27230 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Ми переможемо тільки, коли будемо єдині: Усик привітав українців з Новим 2026 роком

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Олександр Усик привітав українців з Новим 2026 роком у Instagram, підкресливши, що перемога можлива лише за умови єдності. Боксер подякував воїнам, вчителям та лікарям за їхню працю.

Ми переможемо тільки, коли будемо єдині: Усик привітав українців з Новим 2026 роком

Український боксер Олександр Усик привітав українців з Новим 2026 роком, зазначивши, що Україна переможе, якщо буде єдиною. Про це Усик сказав в соцмережі Instagram, передає УНН.

Деталі

Дорогий народе України, хочу привітати вас з Новим роком, побажати здоров'я, перемоги нам усім. Ми переможемо тільки, коли будемо єдині, коли будемо дивитися в одну сторону, коли не будемо засуджувати інших людей. Ми переможемо лише тоді, коли зрозуміємо, що ніхто, окрім нас, нам не допоможе. Навіть якщо хтось обіцяє це зробити, ніхто не зробить це просто так. Ми повинні знати, що тільки наша задача - перемогти й побудувати нашу країну таку, яку ми хочемо

- сказав Усик.

Боксер подякував кожному воїну, які боронять Україну, кожному вчителю – за те, що вчить, кожному лікарю - за те, що лікує.

Нагадаємо

Центр національного спротиву оприлюднив новорічні привітання від українців з тимчасово окупованих територій. Мешканці захоплених міст передали слова підтримки та святкові побажання, демонструючи відданість Україні.

Павло Башинський

