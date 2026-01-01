Мы победим только тогда, когда будем едины: Усик поздравил украинцев с Новым 2026 годом

Украинский боксер Александр Усик поздравил украинцев с Новым 2026 годом, отметив, что Украина победит, если будет единой. Об этом Усик сказал в соцсети Instagram, передает УНН.

Детали

Дорогой народ Украины, хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать здоровья, победы нам всем. Мы победим только, когда будем едины, когда будем смотреть в одну сторону, когда не будем осуждать других людей. Мы победим только тогда, когда поймем, что никто, кроме нас, нам не поможет. Даже если кто-то обещает это сделать, никто не сделает это просто так. Мы должны знать, что только наша задача - победить и построить нашу страну такую, какую мы хотим - сказал Усик.

Боксер поблагодарил каждого воина, защищающего Украину, каждого учителя – за то, что учит, каждого врача - за то, что лечит.

Напомним

