МВС оновило маршрути практичного іспиту з водіння у Києві, на Вінниччині та Черкащині
Київ • УНН
У сервісних центрах МВС оновили маршрути для складання практичного іспиту з водіння, щоб адаптувати їх до змін в організації дорожнього руху та підвищити безпеку кандидатів. Про це повідомляє МВС України, пише УНН.
Деталі
Відтепер у Києві (ТСЦ №8042) кількість маршрутів зросла з 9 до 15, на Вінниччині оновлено 25 маршрутів у ТСЦ №0541 та маршрути в Гайсині й Шаргороді, а на Черкащині зміни торкнулися ТСЦ №7141 та №7142. Це оновлення допоможе майбутнім водіям краще орієнтуватися на дорогах під час іспиту та забезпечить більш комфортні умови проходження екзамену.
Практичний іспит – це фінальний етап перед отриманням посвідчення водія. Кандидати повинні не лише впевнено керувати автомобілем, а й вміти реагувати на зміни дорожньої обстановки. Для безпечного та ефективного складання іспитів маршрути регулярно переглядають та затверджують з урахуванням актуальних правил і організації дорожнього руху
Під час дії воєнного стану практичні іспити проводяться в один етап: для категорій А1, А та В1 – на автодромі (майданчику); для категорій В, ВЕ, С, С1, СЕ, D, D1, DE – на дорогах загального користування за затвердженими маршрутами.
