15:06 • 950 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 4180 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 12969 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 14490 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 13590 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 18710 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 21998 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16512 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17352 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 26045 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

МВС оновило маршрути практичного іспиту з водіння у Києві, на Вінниччині та Черкащині

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Сервісні центри МВС оновили маршрути для складання практичного іспиту з водіння у Києві, на Вінниччині та Черкащині. Це зроблено для адаптації до змін в організації дорожнього руху та підвищення безпеки кандидатів.

МВС оновило маршрути практичного іспиту з водіння у Києві, на Вінниччині та Черкащині

У сервісних центрах МВС оновили маршрути для складання практичного іспиту з водіння, щоб адаптувати їх до змін в організації дорожнього руху та підвищити безпеку кандидатів. Про це повідомляє МВС України, пише УНН.

Деталі

Відтепер у Києві (ТСЦ №8042) кількість маршрутів зросла з 9 до 15, на Вінниччині оновлено 25 маршрутів у ТСЦ №0541 та маршрути в Гайсині й Шаргороді, а на Черкащині зміни торкнулися ТСЦ №7141 та №7142. Це оновлення допоможе майбутнім водіям краще орієнтуватися на дорогах під час іспиту та забезпечить більш комфортні умови проходження екзамену.

Практичний іспит – це фінальний етап перед отриманням посвідчення водія. Кандидати повинні не лише впевнено керувати автомобілем, а й вміти реагувати на зміни дорожньої обстановки. Для безпечного та ефективного складання іспитів маршрути регулярно переглядають та затверджують з урахуванням актуальних правил і організації дорожнього руху

- йдеться у повідомленні.

Під час дії воєнного стану практичні іспити проводяться в один етап: для категорій А1, А та В1 – на автодромі (майданчику); для категорій В, ВЕ, С, С1, СЕ, D, D1, DE – на дорогах загального користування за затвердженими маршрутами.

На які транспортні засоби можна встановлювати індивідуальні номерні знаки: роз’яснення МВС12.11.25, 15:17 • 4090 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоАвто
Воєнний стан
Війна в Україні
Вінницька область
Черкаська область
Київ