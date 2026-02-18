МВД обновило маршруты практического экзамена по вождению в Киеве, Винницкой и Черкасской областях
Киев • УНН
Сервисные центры МВД обновили маршруты для сдачи практического экзамена по вождению в Киеве, Винницкой и Черкасской областях. Это сделано для адаптации к изменениям в организации дорожного движения и повышения безопасности кандидатов.
Подробности
Отныне в Киеве (ТСЦ №8042) количество маршрутов возросло с 9 до 15, в Винницкой области обновлено 25 маршрутов в ТСЦ №0541 и маршруты в Гайсине и Шаргороде, а в Черкасской области изменения коснулись ТСЦ №7141 и №7142. Это обновление поможет будущим водителям лучше ориентироваться на дорогах во время экзамена и обеспечит более комфортные условия прохождения экзамена.
Практический экзамен – это финальный этап перед получением водительского удостоверения. Кандидаты должны не только уверенно управлять автомобилем, но и уметь реагировать на изменения дорожной обстановки. Для безопасной и эффективной сдачи экзаменов маршруты регулярно пересматривают и утверждают с учетом актуальных правил и организации дорожного движения
Во время действия военного положения практические экзамены проводятся в один этап: для категорий А1, А и В1 – на автодроме (площадке); для категорий В, ВЕ, С, С1, СЕ, D, D1, DE – на дорогах общего пользования по утвержденным маршрутам.
