15:06 • 2794 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 5874 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 13989 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 15073 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 14068 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 19045 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 22360 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 16659 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17486 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 26270 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Графики отключений электроэнергии
Lockheed Martin F-22 Raptor

МВД обновило маршруты практического экзамена по вождению в Киеве, Винницкой и Черкасской областях

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Сервисные центры МВД обновили маршруты для сдачи практического экзамена по вождению в Киеве, Винницкой и Черкасской областях. Это сделано для адаптации к изменениям в организации дорожного движения и повышения безопасности кандидатов.

МВД обновило маршруты практического экзамена по вождению в Киеве, Винницкой и Черкасской областях

В сервисных центрах МВД обновили маршруты для сдачи практического экзамена по вождению, чтобы адаптировать их к изменениям в организации дорожного движения и повысить безопасность кандидатов. Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.

Подробности

Отныне в Киеве (ТСЦ №8042) количество маршрутов возросло с 9 до 15, в Винницкой области обновлено 25 маршрутов в ТСЦ №0541 и маршруты в Гайсине и Шаргороде, а в Черкасской области изменения коснулись ТСЦ №7141 и №7142. Это обновление поможет будущим водителям лучше ориентироваться на дорогах во время экзамена и обеспечит более комфортные условия прохождения экзамена.

Практический экзамен – это финальный этап перед получением водительского удостоверения. Кандидаты должны не только уверенно управлять автомобилем, но и уметь реагировать на изменения дорожной обстановки. Для безопасной и эффективной сдачи экзаменов маршруты регулярно пересматривают и утверждают с учетом актуальных правил и организации дорожного движения

- говорится в сообщении.

Во время действия военного положения практические экзамены проводятся в один этап: для категорий А1, А и В1 – на автодроме (площадке); для категорий В, ВЕ, С, С1, СЕ, D, D1, DE – на дорогах общего пользования по утвержденным маршрутам.

На какие транспортные средства можно устанавливать индивидуальные номерные знаки: разъяснение МВД12.11.25, 15:17 • 4090 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоАвто
Военное положение
Война в Украине
Винницкая область
Черкасская область
Киев