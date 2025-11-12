На какие транспортные средства можно устанавливать индивидуальные номерные знаки: разъяснение МВД
Киев • УНН
МВД разъяснило перечень транспортных средств, которые могут использовать индивидуальные номерные знаки, а также те, для которых это запрещено. Индивидуальные номера можно заказать онлайн или в сервисном центре МВД.
Индивидуальные номерные знаки становятся все более популярными среди украинских автовладельцев, однако не все транспортные средства могут получить "персональные" номера. МВД напоминает, какие именно авто подпадают под эту категорию, а для каких такая возможность законом не предусмотрена. Об этом говорится на сайте Главного сервисного центра МВД, пишет УНН.
Детали
Согласно приказу МВД №174 от 11 марта 2016 года и постановлению Кабмина №1388 от 7 сентября 1998 года, индивидуальные номерные знаки могут быть установлены только на легковые и грузовые автомобили, автобусы, а также мотоциклы, включая мотороллеры и мопеды.
Такие номера изготавливают по специальному заказу владельца – с уникальной комбинацией букв, цифр или слов, не противоречащих действующему законодательству.
В то же время такие номерные знаки не разрешается устанавливать на прицепы, полуприцепы или дачные прицепы, что прямо предусмотрено пунктом 45 Порядка №1388. Это ограничение связано с техническими особенностями таких транспортных средств и требованиями к размещению номерных знаков
МВД также напоминает, что индивидуальный номер закрепляется за конкретным транспортным средством, однако во время его перерегистрации владелец может оставить знак за собой – для использования на другом авто. В то же время номерной знак должен соответствовать стандартам формата, цвета, размера и не содержать запрещенных обозначений.
Заказать персонализированный номер можно через Кабинет водителя или в ближайшем сервисном центре МВД, где также доступна проверка комбинации символов, подача заявки и оплата онлайн.
