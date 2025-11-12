На какие транспортные средства можно устанавливать индивидуальные номерные знаки: разъяснение МВД

$42.010.06
48.610.07
ukenru
14:21 • 1708 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда в отношении него не устанавливалось
13:55 • 6758 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 10538 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 15302 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 33851 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 59028 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 79243 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122386 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 56033 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 84209 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46198 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44327 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43414 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 21611 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23320 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 5246 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23366 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 18069 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43450 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122386 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Артем Довбик
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 13373 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44367 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46237 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 30370 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 44743 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Сериал
Дипломатка

На какие транспортные средства можно устанавливать индивидуальные номерные знаки: разъяснение МВД

Киев • УНН

 • 872 просмотра

МВД разъяснило перечень транспортных средств, которые могут использовать индивидуальные номерные знаки, а также те, для которых это запрещено. Индивидуальные номера можно заказать онлайн или в сервисном центре МВД.

На какие транспортные средства можно устанавливать индивидуальные номерные знаки: разъяснение МВД

Индивидуальные номерные знаки становятся все более популярными среди украинских автовладельцев, однако не все транспортные средства могут получить "персональные" номера. МВД напоминает, какие именно авто подпадают под эту категорию, а для каких такая возможность законом не предусмотрена. Об этом говорится на сайте Главного сервисного центра МВД, пишет УНН.

Детали

Согласно приказу МВД №174 от 11 марта 2016 года и постановлению Кабмина №1388 от 7 сентября 1998 года, индивидуальные номерные знаки могут быть установлены только на легковые и грузовые автомобили, автобусы, а также мотоциклы, включая мотороллеры и мопеды.

Долги растут, а штрафы не платят: 75% нарушителей ПДД избежали ответственности03.11.25, 10:47 • 4694 просмотра

Такие номера изготавливают по специальному заказу владельца – с уникальной комбинацией букв, цифр или слов, не противоречащих действующему законодательству.

В то же время такие номерные знаки не разрешается устанавливать на прицепы, полуприцепы или дачные прицепы, что прямо предусмотрено пунктом 45 Порядка №1388. Это ограничение связано с техническими особенностями таких транспортных средств и требованиями к размещению номерных знаков

- говорится на сайте Сервисного центра МВД.

Как проверить подлинность свидетельства о регистрации авто: МВД озвучило советы04.11.25, 14:09 • 2050 просмотров

МВД также напоминает, что индивидуальный номер закрепляется за конкретным транспортным средством, однако во время его перерегистрации владелец может оставить знак за собой – для использования на другом авто. В то же время номерной знак должен соответствовать стандартам формата, цвета, размера и не содержать запрещенных обозначений.

Заказать персонализированный номер можно через Кабинет водителя или в ближайшем сервисном центре МВД, где также доступна проверка комбинации символов, подача заявки и оплата онлайн.

Правительство разрешило бронировать и закреплять номерные знаки авто через "Дію"08.10.25, 21:38 • 5450 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоАвто
Кабинет Министров Украины