На які транспортні засоби можна встановлювати індивідуальні номерні знаки: роз’яснення МВС
Київ • УНН
МВС роз'яснило перелік транспортних засобів, які можуть використовувати індивідуальні номерні знаки, а також ті, для яких це заборонено. Індивідуальні номери можна замовити онлайн або в сервісному центрі МВС.
Індивідуальні номерні знаки стають дедалі популярнішими серед українських автовласників, однак не всі транспортні засоби можуть отримати "персональні" номери. МВС нагадує, які саме авто підпадають під цю категорію, а для яких така можливість законом не передбачена. Про це йдеться на сайті Головного сервісного центру МВС, пише УНН.
Деталі
Згідно з наказом МВС №174 від 11 березня 2016 року та постановою Кабміну №1388 від 7 вересня 1998 року, індивідуальні номерні знаки можуть бути встановлені лише на легкові й вантажні автомобілі, автобуси, а також мотоцикли, включно з моторолерами та мопедами.
Такі номери виготовляють за спеціальним замовленням власника – з унікальною комбінацією літер, цифр або слів, що не суперечать чинному законодавству.
Водночас такі номерні знаки не дозволяється встановлювати на причепи, напівпричепи чи дачні причепи, що прямо передбачено пунктом 45 Порядку №1388. Це обмеження пов’язане з технічними особливостями таких транспортних засобів та вимогами до розміщення номерних знаків
МВС також нагадує, що індивідуальний номер закріплюється за конкретним транспортним засобом, однак під час його перереєстрації власник може залишити знак за собою – для використання на іншому авто. Водночас номерний знак має відповідати стандартам формату, кольору, розміру та не містити заборонених позначень.
Замовити персоналізований номер можна через Кабінет водія або у найближчому сервісному центрі МВС, де також доступна перевірка комбінації символів, подання заявки та оплата онлайн.
