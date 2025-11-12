$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20732 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50585 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47125 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50446 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48275 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44247 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60174 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132045 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132045 перегляди
На які транспортні засоби можна встановлювати індивідуальні номерні знаки: роз’яснення МВС

Київ • УНН

 • 2112 перегляди

МВС роз'яснило перелік транспортних засобів, які можуть використовувати індивідуальні номерні знаки, а також ті, для яких це заборонено. Індивідуальні номери можна замовити онлайн або в сервісному центрі МВС.

На які транспортні засоби можна встановлювати індивідуальні номерні знаки: роз’яснення МВС

Індивідуальні номерні знаки стають дедалі популярнішими серед українських автовласників, однак не всі транспортні засоби можуть отримати "персональні" номери. МВС нагадує, які саме авто підпадають під цю категорію, а для яких така можливість законом не передбачена. Про це йдеться на сайті Головного сервісного центру МВС, пише УНН.

Деталі

Згідно з наказом МВС №174 від 11 березня 2016 року та постановою Кабміну №1388 від 7 вересня 1998 року, індивідуальні номерні знаки можуть бути встановлені лише на легкові й вантажні автомобілі, автобуси, а також мотоцикли, включно з моторолерами та мопедами.

Борги ростуть, а штрафи не платять: 75% порушників ПДР уникли відповідальності03.11.25, 10:47 • 4702 перегляди

Такі номери виготовляють за спеціальним замовленням власника – з унікальною комбінацією літер, цифр або слів, що не суперечать чинному законодавству.

Водночас такі номерні знаки не дозволяється встановлювати на причепи, напівпричепи чи дачні причепи, що прямо передбачено пунктом 45 Порядку №1388. Це обмеження пов’язане з технічними особливостями таких транспортних засобів та вимогами до розміщення номерних знаків

- йдеться на сайті Сервісного центру МВС.

Як перевірити справжність свідоцтва про реєстрацію авто: МВС озвучило поради04.11.25, 14:09 • 2058 переглядiв

МВС також нагадує, що індивідуальний номер закріплюється за конкретним транспортним засобом, однак під час його перереєстрації власник може залишити знак за собою – для використання на іншому авто. Водночас номерний знак має відповідати стандартам формату, кольору, розміру та не містити заборонених позначень.

Замовити персоналізований номер можна через Кабінет водія або у найближчому сервісному центрі МВС, де також доступна перевірка комбінації символів, подання заявки та оплата онлайн.

Уряд дозволив бронювати і закріплювати номерні знаки авто через "Дію"08.10.25, 21:38 • 5452 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоАвто
Кабінет Міністрів України