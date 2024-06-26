"Музей їжі" та "Супер ФілеО" здобули нагороди у конкурсі маркетингових ініціатив X-RAY
Київ • УНН
"Музей їжі" від родини брендів МХП та кампанія за участі інфлюенсерів для бренду "Супер ФілеО" здобули нагороди у конкурсі маркетингових ініціатив X-RAY.
"Музей їжі" від родини брендів МХП та кампанія за участі інфлюенсерів для бренду "Супер ФілеО" здобули нагороди у конкурсі маркетингових ініціатив X-RAY, передає УНН.
Деталі
Зокрема, проєкт "Музей Їжі" взяв нагороду в номінації Brand Experience. У номінації "Кампанія за участі інфлюенсера" переміг кейс "Супер Філео".
Коментуючи це, в МХП зазначають, що завдяки "Музею їжі" у Пирогові компанії вдалося розповісти людям багато цікавого про кулінарні традиції регіонів, гастро-вподобання поетів України, секрети національної кухні.
І разом з тим ближче познайомити споживачів з брендами МХП, яких у нас 18. Захід відвідали близько 13 тисяч людей, ми провели купу майстер-класів, приготували тисячі порцій смачної їжі, встановили рекорд України. Був дуже насичений вікенд
Друга нагорода МХП - за кампанію за участю інфлюенсерів для "новенького" в родині брендів МХП "Супер ФілеО".
Тут самі за себе говорять цифри: лише шляхом залучення push-команди інфлюенсерів вдалося отримати понад 5 000 000 контактів, спонукати цільову аудиторію до trial і повторної купівлі продукції. Ми маємо експертизу в залученні інфлюенсерів до наших рекламних кампаній. Що важдиср, завжди аналізуємо кілька показників, щоб підібрати найбільш релевантних інфлюенсерів, і це дає бажані результати
Додамо
МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Працює у напрямах агро-, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га.
Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами МХП відкрили по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей "М'ясомаркет", заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини "Їжа Свіжа", "Наша Ряба", "Українське курча".