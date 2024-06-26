"Музей еды" от семьи брендов МХП и кампания с участием инфлюенсеров для бренда "Супер филео" получили награды в конкурсе маркетинговых инициатив X-RAY, передает УНН.

Детали

В частности, проект "Музей еды" взял награду в номинации Brand Experience. В номинации "кампания с участием инфлюенсера" одержал победу кейс" Супер филео".

Комментируя это, в МХП отмечают, что благодаря "Музею еды" в Пирогове компании удалось рассказать людям много интересного о кулинарных традициях регионов, гастро-предпочтениях поэтов Украины, секретах национальной кухни.

И вместе с тем ближе познакомить потребителей с брендами МХП, которых у нас 18. мероприятие посетили около 13 тысяч человек, мы провели кучу мастер-классов, приготовили тысячи порций вкусной еды, установили рекорд Украины. Был очень насыщенный уикенд - говорится в сообщении

Вторая награда МХП-за кампанию с участием инфлюенсеров для "новенького" в семье брендов МХП "Супер филео".

Здесь сами за себя говорят цифры: только путем привлечения push-команды инфлюенсеров удалось получить более 5 000 000 контактов, побудить целевую аудиторию к trial и повторной покупке продукции. Мы имеем экспертизу в привлечении инфлюенсеров к нашим рекламным кампаниям. Что важдиср, всегда анализируем несколько показателей, чтобы подобрать наиболее релевантных инфлюенсеров, и это дает желаемые результаты - говорится в сообщении

Добавим

МХП-международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро -, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Аппетитная", "Легко!", "Бащинский", Scott Smeat, LaStrava, Рябсһиск и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек разного направления. Это сеть магазинов кулинарных идей "Мясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины" Еда Свежая"," Наша Ряба","Украинский цыпленок".