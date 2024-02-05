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Може пролетіти до 10 км: українські винахідники створили стратегічний ударний дрон Shoolika

Може пролетіти до 10 км: українські винахідники створили стратегічний ударний дрон Shoolika

Київ • УНН

 • 22314 перегляди

Українські розробники створили стратегічний ударний безпілотник Shoolika mk6, який може завдавати точних ударів вночі на відстані до 10 км і нести 6 кг вантажу. Окрім того, дрон стійкий до впливу РЕБ та має сучасні нічні візуальні системи.

Українські розробники з компанії SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі 

За його словами, дрон може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього сучасні нічні візуальні системи.

Дальність дії — до 10 км, дрон може нести навантаження до 6 кг, має високоточну систему керування, а ще Shoolika mk6 стійкий до впливу РЕБ

- резюмував Федоров.

BILD: Україна все частіше успішно використовує нові наземні дрони29.01.24, 14:51 • 42283 перегляди

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Він також зазначив, що військові вже випробували дрон і впевнено заявили, що цей безпілотник важливий для тактичних операцій, особливо в нічний час.

Доповнення

Федоров зазначив, що безпілотник уже отримав допуск до експлуатації та перебуває в процесі отримання кодифікації НАТО.

У планах — покращити систему штучного інтелекту для автономних місій і камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря.

Нагадаємо

Міністерство оборони України провело перший хакатон "Наступ машин" для вдосконалення безпілотних систем на фронті.

Захід об'єднав понад 450 розробників, інженерів та винахідників, які створюють новаторські рішення для розв'язання різноманітних військових завдань.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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mykhailo-fedorovМихайло Федоров
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