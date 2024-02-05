Может пролететь до 10 км: украинские изобретатели создали стратегический ударный дрон Shoolika

Украинские разработчики из компании SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, дрон может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях - у него современные ночные визуальные системы.

Дальность действия - до 10 км, дрон может нести нагрузку до 6 кг, имеет высокоточную систему управления, а еще Shoolika mk6 устойчив к воздействию РЭБ - резюмировал Федоров.

BILD: Украина все чаще успешно использует новые наземные дроны

Он также отметил, что военные уже испытали дрон и уверенно заявили, что этот беспилотник важен для тактических операций, особенно в ночное время.

Дополнение

Федоров отметил, что беспилотник уже получил допуск к эксплуатации и находится в процессе получения кодификации НАТО.

В планах - улучшить систему искусственного интеллекта для автономных миссий и камер, чтобы лучше искать цели и менять курс для корректировки ударов с воздуха.

Напомним,

Министерство обороны Украины провело первый хакатон "Наступление машин" для совершенствования беспилотных систем на фронте.

Мероприятие объединило более 450 разработчиков, инженеров и изобретателей, которые создают новаторские решения для решения различных военных задач.