МОЗ: треба відтягнути пік епідемії в країні, інакше система охорони здоров'я не витримає
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я намагається розтягнути момент піку поширення пандемії коронавірусу у часі, бо інакше система охорони здоров'я не витримає навантаження. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова" передає УНН.
“Головне запобігти піку... це призведе до того, що в нас можуть бути проблеми з наданням медичної допомоги...якщо нам вдасться відійти від піку, — нам вдасться надати медичну додому всім, хто її потребуватиме”, — сказав Ляшко.
Він пояснив, що дії МОЗу наразі сплановані так, щоб розтягнути пік захворювань у часі, бо система охорони здоров’я України не витримає навантаження. Ляшко закликав дотримуватись встановлених міністерством інструкцій.
“Буде пік — буде важко”, — сказав він.
Нагадаємо, станом на вечір 23 березня в Україні було зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.
Як повідомляв УНН, раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні немає потреби впроваджувати режим НС в Україні через коронавірус. Перед цим очільник міністерства охорони здоров’я Ілля Ємець закликав нардепів проголосувати за введення режиму надзвичайного стану. Пізніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що підтримає введення надзвичайного стану в Україні, якщо буде нагальна потреба.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає інфекційне захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.