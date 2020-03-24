Минздрав: нужно оттянуть пик эпидемии в стране, иначе система здравоохранения не выдержит

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Министерство здравоохранения пытается растянуть пик распространения пандемии коронавируса во времени, иначе система здравоохранения не выдержит нагрузки. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу “Свобода слова” передает УНН.

“Главное предотвратить пик ... это приведет к тому, что у нас могут быть проблемы с оказанием медицинской помощи ... если нам удастся отойти от пика, — нам удастся оказать медицинскую домой всем, кто потребует”, — сказал Ляшко.

Он пояснил, что действия Минздрава пока спланированы так, чтобы растянуть пик заболеваний во времени, потому что система здравоохранения Украины не выдержит нагрузки. Ляшко призвал соблюдать установленные министерством инструкции.

“Будет пик — будет трудно”, — сказал он.

Напомним, по состоянию на вечер 23 марта в Украине было зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщал УНН, ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня нет необходимости внедрять режим ЧС в Украине из-за коронавируса. Перед этим глава министерства здравоохранения Илья Емец призвал нардепов проголосовать за введение режима чрезвычайного положения. Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поддержит введение чрезвычайного положения в Украине, если будет такая необходимость.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, которое вызывает инфекционное заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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