МОЗ назвало регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19 за добу

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях", - сказано у повідомленні голови МОЗ.

Захворюваність по областях і в Києві виглядає так:



Київ – 53 855 (+1 213 за добу)



Вінницька – 14 306 (+203)



Волинська – 19 648 (+351)



Дніпропетровська – 23 900 (+1 023)



Донецька – 18 257 (+544)



Житомирська – 23 988 (+541)



Закарпатська – 20 146 (+320)



Запорізька – 20 733 (+708)



Івано-Франківська – 29 542 (+570)



Київська – 26 561 (+774)



Кіровоградська – 3 818 (+65)



Луганська – 5 286 (+71)



Львівська – 38 577 (+607)



Миколаївська – 13 394 (+396)



Одеська – 34 806 (+630)



Полтавська – 16 418 (+534)



Рівненська – 25 904 (+308)



Сумська – 19 514 (+611)



Тернопільська – 24 242 (+304)



Харківська – 49 067 (+481)



Херсонська – 7 624 (+267)



Хмельницька – 23 952 (+405)



Черкаська – 15 033 (+800)



Чернівецька – 29 126 (+434)



Чернігівська – 12 456 (+336)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, останнім часом Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом мало не щодня, показник перевищив 12 тисяч за добу.

Так, в Україні на 8 годину 18 листопада зафіксовано вже 570 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - близько 12,5 тисячі, що близько до антирекорду. При цьому кількість померлих від цієї хвороби в Україні за час пандемії перевищила 10 тисяч, з яких за добу - рекордних 256 летальних випадків.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.