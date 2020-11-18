Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в городе Киев и Днепропетровской области - в обоих регионах по более чем тысячи. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях", - говорится в сообщении главы Минздрава.

Заболеваемость по областям и в Киеве выглядит так:

  • Киев - 53855 (+1 213 за сутки)
  • Винницкая - 14306 (+203)
  • Волынская - 19648 (+351)
  • Днепропетровск - 23900 (+1 023)
  • Донецк - 18257 (+544)
  • Житомирская - 23 988 (+541)
  • Закарпатская - 20 146 (+320)
  • Запорожская - 20733 (+708)
  • Ивано-Франковск - 29542 (+570)
  • Киевская - 26561 (+774)
  • Кировоградская - 3818 (+65)
  • Луганская - 5286 (+71)
  • Львовская - 38577 (+607)
  • Николаевская - 13394 (+396)
  • Одесская - 34 806 (630)
  • Полтавская - 16418 (+534)
  • Ровенская - 25904 (+308)
  • Сумская - 19514 (+611)
  • Тернопольская - 24242 (+304)
  • Харьковская - 49067 (+481)
  • Херсонская - 7624 (+267)
  • Хмельницкая - 23952 (+405)
  • Черкасская - 15 033 (+800)
  • Черновицкая - 29 126 (+434)
  • Черниговская - 12 456 (+336)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, в последнее время Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом чуть ли не каждый день, показатель превысил 12 тысяч в сутки.

Так, в Украине на 8 часов 18 ноября зафиксировано уже 570 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - около 12,5 тысячи, что близко к антирекорду. При этом количество умерших от этой болезни в Украине за время пандемии превысило 10 тысяч, из которых за сутки - рекордных 256 летальных случаев.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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