Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в городе Киев и Днепропетровской области - в обоих регионах по более чем тысячи. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях", - говорится в сообщении главы Минздрава.
Заболеваемость по областям и в Киеве выглядит так:
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- Киев - 53855 (+1 213 за сутки)
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- Винницкая - 14306 (+203)
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- Волынская - 19648 (+351)
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- Днепропетровск - 23900 (+1 023)
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- Донецк - 18257 (+544)
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- Житомирская - 23 988 (+541)
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- Закарпатская - 20 146 (+320)
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- Запорожская - 20733 (+708)
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- Ивано-Франковск - 29542 (+570)
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- Киевская - 26561 (+774)
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- Кировоградская - 3818 (+65)
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- Луганская - 5286 (+71)
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- Львовская - 38577 (+607)
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- Николаевская - 13394 (+396)
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- Одесская - 34 806 (630)
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- Полтавская - 16418 (+534)
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- Ровенская - 25904 (+308)
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- Сумская - 19514 (+611)
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- Тернопольская - 24242 (+304)
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- Харьковская - 49067 (+481)
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- Херсонская - 7624 (+267)
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- Хмельницкая - 23952 (+405)
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- Черкасская - 15 033 (+800)
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- Черновицкая - 29 126 (+434)
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- Черниговская - 12 456 (+336)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, в последнее время Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом чуть ли не каждый день, показатель превысил 12 тысяч в сутки.
Так, в Украине на 8 часов 18 ноября зафиксировано уже 570 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - около 12,5 тысячи, что близко к антирекорду. При этом количество умерших от этой болезни в Украине за время пандемии превысило 10 тысяч, из которых за сутки - рекордных 256 летальных случаев.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.