москва розірвала договір оренди з посольством України

Департамент міського майна москви припинив договір оренди з посольством України. Про це повідомляє російське міністерство закордонних справ, пише УНН.

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Як зазначається, в квітні минулого року Київська міська рада прийняла рішення розірвати договір оренди земельної ділянки, де знаходиться посольство рф в Україні. У зв'язку з цим влада москви припинила договір оренди на земельні ділянки, надані під розміщення посольства України.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Україна розірвала дипломатичні відносини з росією. Тому посольство України в рф вже не працює два роки.

Нагадаємо

20 квітня 2023 року Київрада розірвала договір оренди землі з посольством росії.

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