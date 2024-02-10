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москва розірвала договір оренди з посольством України

москва розірвала договір оренди з посольством України

Київ • УНН

 • 38399 перегляди

Департамент міського майна москви розірвав договір оренди з українським посольством через два роки після того, як українське посольство припинило роботу в рф.

Департамент міського майна москви припинив договір оренди з посольством України. Про це повідомляє російське міністерство закордонних справ, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, в квітні минулого року Київська міська рада прийняла рішення розірвати договір оренди земельної ділянки, де знаходиться посольство рф в Україні. У зв'язку з цим влада москви припинила договір оренди на земельні ділянки, надані під розміщення посольства України.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Україна розірвала дипломатичні відносини з росією. Тому посольство України в рф вже не працює два роки.

Нагадаємо

20 квітня 2023 року Київрада розірвала договір оренди землі з посольством росії.

Транзит вибухівки в рф: у посольстві України закликали не політизувати справу06.02.24, 15:54 • 29693 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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