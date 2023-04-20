Київрада розірвала договір оренди землі з посольством рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Київрада розірвала договір оренди землі з посольством росії. Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора - росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна «дипустанови» російських варварів до власності української держави", - написав Кличко.
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Як повідомила депутатка від фракції "Слуга Народу" в Київській міській раді Лілія Пашинна, Київська міська рада може забрати земельну ділянку у посольства росії, що розташоване за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом’янському районі столиці.