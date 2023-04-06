Київрада може "виселити" посольство рф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Київська міська рада може забрати земельну ділянку у посольства росії, що розташоване за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом’янському районі столиці. Про це повідомила депутатка від фракції «Слуга Народу» в Київській міській раді Лілія Пашинна, передає УНН з посиланням на пресслужбу партії.
Цитата
«Наша фракція ініціювала розірвання договору оренди землі, наданої посольству рф, і буде ініціювати націоналізацію приміщення посольства рф», – сказала вона.
Пашинна нагадала, що таке рішення обумовлене заявою МЗС України про розірвання дипломатичних відносин з рф, а також повномасштабним вторгненням росії до України.
Доповнення
Україна розірвала дипломатичні відносини з росією.