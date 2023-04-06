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Київрада може "виселити" посольство рф

Київрада може "виселити" посольство рф

Київ • УНН

 • 1408136 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Київська міська рада може забрати земельну ділянку у посольства росії, що розташоване за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом’янському районі столиці. Про це повідомила депутатка від фракції «Слуга Народу» в Київській міській раді Лілія Пашинна, передає УНН з посиланням на пресслужбу партії.

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«Наша фракція ініціювала розірвання договору оренди землі, наданої посольству рф, і буде ініціювати націоналізацію приміщення посольства рф», – сказала вона.

Пашинна нагадала, що таке рішення обумовлене заявою МЗС України про розірвання дипломатичних відносин з рф, а також повномасштабним вторгненням росії до України.

Доповнення

Україна розірвала дипломатичні відносини з росією.

Українські Національні Новини

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