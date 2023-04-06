Київрада може "виселити" посольство рф

Цитата

«Наша фракція ініціювала розірвання договору оренди землі, наданої посольству рф, і буде ініціювати націоналізацію приміщення посольства рф», – сказала вона.

Пашинна нагадала, що таке рішення обумовлене заявою МЗС України про розірвання дипломатичних відносин з рф, а також повномасштабним вторгненням росії до України.

Доповнення

Україна розірвала дипломатичні відносини з росією.