Киевсовет может "выселить" посольство рф

Цитата

«Наша фракция инициировала расторжение договора аренды земли, предоставленной посольству рф, и будет инициировать национализацию помещения посольства рф», – сказала она.

Пашинная напомнила, что такое решение обусловлено заявлением МИД Украины о разрыве дипломатических отношений с рф, а также полномасштабным вторжением россии в Украину.

Дополнение

Украина разорвала дипломатические отношения с россией.