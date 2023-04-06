Киевсовет может "выселить" посольство рф
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Киевский городской совет может забрать земельный участок у посольства россии, расположенного по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе столицы. Об этом сообщила депутат от фракции «Слуга Народа» в Киевском городском совете Лилия Пашинная, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии.
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«Наша фракция инициировала расторжение договора аренды земли, предоставленной посольству рф, и будет инициировать национализацию помещения посольства рф», – сказала она.
Пашинная напомнила, что такое решение обусловлено заявлением МИД Украины о разрыве дипломатических отношений с рф, а также полномасштабным вторжением россии в Украину.
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Украина разорвала дипломатические отношения с россией.