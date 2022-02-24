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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією – Зеленський

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією – Зеленський

Київ • УНН

 • 290850 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві", - сказав Зеленський.

Доповнення

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що рішення про розірвання дипломатичних відносини з Росією є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України.

Контекст

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

Зеленський повідомив про введення воєнного стану на всій території України.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

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