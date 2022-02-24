Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві", - сказав Зеленський.
Доповнення
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що рішення про розірвання дипломатичних відносини з Росією є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України.
Контекст
Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
Зеленський повідомив про введення воєнного стану на всій території України.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.