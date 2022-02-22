Кулеба: рішення розірвати дипвідносини з Росією є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Рішення про розірвання дипломатичних відносини з Росією є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу в Вашингтоні, передає кореспондент УНН.
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“Дійсно сьогодні вночі я підписав подання на президента України з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Я вважаю і завжди вважав, що це потрібно було робити ще в 2014 році. Нажаль тоді таке рішення не було ухвалено, але зараз ми проаналізували всі можливі наслідки і сценарії розвитку подій у разі ухвалення такого рішення і дійшли висновку, що таке рішення є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України”, - сказав Кулеба.
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Зі слів міністра, розірвання дипвідносин з Росією відбудеться у такий спосіб – президент ухвалить відповідне рішення і МЗС одразу вийде з офіційною позицією.
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що розгляне запит Міністерства закордонних справ щодо розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією.