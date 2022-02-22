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Кулеба: решение разорвать дипотношения с Россией является своевременным, продуманным и соответствует интересам Украины

Кулеба: решение разорвать дипотношения с Россией является своевременным, продуманным и соответствует интересам Украины

Киев • УНН

 • 104604 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Решение о разрыве дипломатических отношений с Россией является своевременным, продуманным и соответствует интересам Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Вашингтоне, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Действительно сегодня ночью я подписал представление на президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Я считаю и всегда считал, что это нужно было делать еще в 2014 году. К сожалению тогда такое решение не было принято, но сейчас мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае принятия такого решения и пришли к выводу, что такое решение является своевременным, продуманным и соответствует интересам Украины”, - сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, расторжение дипотношений с Россией состоится таким образом – президент примет соответствующее решение и МИД сразу выйдет с официальной позицией.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня сообщил, что рассмотрит запрос Министерства иностранных дел относительно разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

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