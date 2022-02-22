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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський пообіцяв опрацювання питання розриву дипвідносин з Росією

Зеленський пообіцяв опрацювання питання розриву дипвідносин з Росією

Київ • УНН

 • 187243 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський розгляне запит Міністерства закордонних справ щодо розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією. Про це він заявив під час брифінгу з президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“До мене прийшов запит від Міністерства закордонних справ, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією. Я зараз одразу після нашої пресконференції буду дивитись і пропрацьовувати це питання”, - сказав Зеленський.

Деталі

Він заявив, що розгляне не тільки це питання, а “наші дієві кроки щодо ескалації з боку Російської Федерації”.

“Ми вважаємо, що це був ескалаційний крок з боку Росії, ми розуміємо, що це юридична агресія, яка дає достатньо міцний фундамент щодо ймовірної ескалації з боку Росії і з боку бойовиків, які оточують тимчасово окуповані українські території”, - додав він.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. 

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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