Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством рф

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"Сегодня Киевсовет разорвал договор аренды земли с посольством страны-агрессора - россии. А также обратился в Кабинет министров Украины относительно возвращения имущества "дипучреждения" российских варваров в собственность украинского государства", - написал Кличко.

Ранее

Как сообщила депутат от фракции "Слуга Народа" в Киевском городском совете Лилия Пашинная, Киевский городской совет может забрать земельный участок у посольства россии, расположенного по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе столицы.