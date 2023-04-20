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Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством рф

Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством рф

Киев • УНН

 • 406711 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством россии. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

"Сегодня Киевсовет разорвал договор аренды земли с посольством страны-агрессора - россии. А также обратился в Кабинет министров Украины относительно возвращения имущества "дипучреждения" российских варваров в собственность украинского государства", - написал Кличко.

Ранее

Как сообщила депутат от фракции "Слуга Народа" в Киевском городском совете Лилия Пашинная, Киевский городской совет может забрать земельный участок у посольства россии, расположенного по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе столицы.

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