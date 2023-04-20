Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством рф
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством россии. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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"Сегодня Киевсовет разорвал договор аренды земли с посольством страны-агрессора - россии. А также обратился в Кабинет министров Украины относительно возвращения имущества "дипучреждения" российских варваров в собственность украинского государства", - написал Кличко.
Ранее
Как сообщила депутат от фракции "Слуга Народа" в Киевском городском совете Лилия Пашинная, Киевский городской совет может забрать земельный участок у посольства россии, расположенного по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе столицы.