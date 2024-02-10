москва разорвала договор аренды с посольством Украины

Департамент городского имущества москвы прекратил договор аренды с посольством Украины. Об этом сообщает российское министерство иностранных дел, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, в апреле прошлого года Киевский городской совет принял решение расторгнуть договор аренды земельного участка, где находится посольство рф в Украине. В связи с этим власти москвы прекратили договор аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Украина разорвала дипломатические отношения с россией. Поэтому посольство Украины в рф уже не работает два года.

Напомним,

20 апреля 2023 года Киевсовет разорвал договор аренды земли с посольством россии.

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