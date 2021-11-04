Монастирський сподівається на прийняття закону про обіг зброї в 2021-2022 роках

Цитата

“Як міністр внутрішніх справ в цьому випадку я не підтримую швидке рішення про можливість носіння короткоствольної вогнепальної зброї громадянами України. Проте, ми розуміємо, що закон про обіг зброї нам потрібен, — заявив Монастирський, — Я сподіваюсь, що в кінці цього — на початку наступного року такий закон буде прийнятий парламентом України”.

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Зі слів міністра, питання обігу зброї, її реєстрації, продовження чи отримання дозволу — це “одна з найбільш корумпованих сфер”, зокрема і у системі МВС. Та пояснив для чого потрібен рееєстр зброї.

“Наше бачення в тому, що цей закон, і ми беремо дуже активну участь у його промоції і поправках до цього закону, щоб він навів лад і чітко встановив можливості громадянина чесно, законно отримати легальну зброю, а у нас досить багато можливостей для того щоб отримати зброю, досить багато зброї на сьогодні знаходиться на руках громадян.

А реєстр зброї потрібен для того щоб ми, по-перше, чітко розуміли, скільки зброї знаходиться на руках, у кого конкретно”, — пояснив він.

Як зазначив очільник МВС, реєстр зброї має працювати “чітко і адекватно”, а у разі, якщо людина зловживає правом на носіння зброї — має прийматись “жорстке рішення”, і такі особи “мають бути позбавлені права на володіння зброєю”.

Що було раніше

Як писав УНН, Міністерство внутрішніх справ України має намір до кінця року створити єдиний реєстр зброї.

Додамо

Верховна Рада у березні поточного року провалила голосування в першому читанні проекту закону № 4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”, який серед іншого передбачав легалізацію обігу короткоствольної вогнепальної зброї.