МВС до кінця року має створити єдиний реєстр зброї

Зі слів Монастирського, наразі будь-яка особа в Україні, яка має законно зареєстровану зброю, зустрічалась із тим, що надзвичайно важко оформити цю зброю. Ця процедура “забюрократизована, продовження дозволів на цю зброю також мають величезні корупційні ризики”.

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“Фактично наша мета — до кінця року створити єдиний реєстр зброї і спільно з колегами з Верховної Ради прийняти закон про зброю. Це — одна з новацій, яка має бути забезпечена вже в цьому році”, — сказав міністр.

“Ми зможемо все синхронізувати онлайн і за допомогою електронних сервісів фактично забезпечити і відслідковувати весь життєвий цикл зброї, спростити процедуру продовження дозволів на зброю онлайн, і потім поступово перейти до електронного дозволу від самого початку”, — додав він.

Нагадаємо

Верховна Рада України у березні провалила голосування в першому читанні проекту закону № 4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”, який серед іншого передбачав легалізацію обігу короткоствольної вогнепальної зброї.



Відхилено було також пов’язаний законопроект № 4336 про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”.