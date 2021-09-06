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МВС до кінця року має створити єдиний реєстр зброї

МВС до кінця року має створити єдиний реєстр зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України має намір до кінця року створити єдиний реєстр зброї. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у понеділок під час презентації пріоритетних напрямків роботи МВС, передає кореспондент УНН.

Зі слів Монастирського, наразі будь-яка особа в Україні, яка має законно зареєстровану зброю, зустрічалась із тим, що надзвичайно важко оформити цю зброю. Ця процедура “забюрократизована, продовження дозволів на цю зброю також мають величезні корупційні ризики”.

Цитата

“Фактично наша мета — до кінця року створити єдиний реєстр зброї і спільно з колегами з Верховної Ради прийняти закон про зброю. Це — одна з новацій, яка має бути забезпечена вже в цьому році”, — сказав міністр.

“Ми зможемо все синхронізувати онлайн і за допомогою електронних сервісів фактично забезпечити і відслідковувати весь життєвий цикл зброї, спростити процедуру продовження дозволів на зброю онлайн, і потім поступово перейти до електронного дозволу від самого початку”, — додав він.

Нагадаємо

Верховна Рада України у березні провалила голосування в першому читанні проекту закону № 4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”, який серед іншого передбачав легалізацію обігу короткоствольної вогнепальної зброї.

Відхилено було також пов’язаний законопроект № 4336 про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”.

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