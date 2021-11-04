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Монастырский надеется на принятие закона об обороте оружия в 2021-2022 годах

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 Октября. УНН.В Украине нужен закон об обороте оружия, в то же время решение о возможности ношения оружия гражданами Украины не должно приниматься быстро. Об этом сказал журналистам на брифинге в четверг министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

Монастырский надеется на принятие закона об обороте оружия в 2021-2022 годах

Цитата

“Как министр внутренних дел в этом случае я не поддерживаю быстрое решение о возможности ношения короткоствольного огнестрельного оружия гражданами Украины. Однако, мы понимаем, что закон об обороте оружия нам нужен, — заявил Монастырский, — Я надеюсь, что в конце этого — начале следующего года такой закон будет принят парламентом Украины”.

Детали

По словам министра, вопрос оборота оружия, его регистрации, продления или получения разрешения — это “одна из самых коррумпированных сфер”, в том числе и в системе МВД. И объяснил для чего нужен рееестр оружия.

“Наше видение в том, что этот закон, и мы принимаем очень активное участие в его продвижении и поправках к этому закону, чтобы он навел порядок и четко установил возможности гражданина честно, законно получить легальное оружие, а у нас достаточно много возможностей для того, чтобы получить оружие, достаточно много оружия на сегодня находится на руках граждан.

А реестр оружия нужен для того чтобы мы, во-первых, четко понимали, сколько оружия находится на руках, у кого конкретно”, — пояснил он.

Как отметил глава МВД, реестр оружия должен работать “четко и адекватно”, а в случае, если человек злоупотребляет правом на ношение оружия — должно приниматься “жесткое решение”, и такие лица должны быть лишены права на владение оружием“.

Что было раньше

Как писал УНН, Министерство внутренних дел Украины намеренно до конца года создать единый реестр оружия.

Добавим

Верховная Рада в марте текущего года провалила голосование в первом чтении проекта закона № 4335 “Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему”, который среди прочего предусматривал легализацию оборота короткоствольного огнестрельного оружия.

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